24日上午，PTT「八卦版」上出現多篇「疾管家散布假消息？」、鼓吹民眾刪除疾管家的洗版貼文，民進黨立委王定宇立刻指這是「認知作戰」，提醒這些「工具性帳號」後面的「真人」，受命、受託大陸、港澳黨政軍及附隨組織，對台灣進行工作，影響國家安全者，可依國安法重罰7年以上有期徒刑，併科罰金最高1億元，王定宇並揚言「你們收錢來擾亂台灣，該看看刑責是否划算吧！」

據了解，中央流行疫情指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥，昨日下午將此案交查給刑事局，當警方內部還在研究「要求民眾刪除平台」是否違法時，鄉民已自行破案，揪出發文者是親綠的林瑋豐，林則聲稱自己是「反串」，涉嫌自導自演的行為引發各界譁然。

刑事局25日低調表示，因黃士修已向調查局檢舉林男，所以與調查局分頭偵辦，警方會針對林男發文內容，請衛福部認定是否為假訊息，並向檢察官請示適法性問題，然後再依法處理。

親綠寫手林瑋豐反串抹黑「疾管家」罰不罰？ 指揮中心：已交刑事局查辦

(中時 )