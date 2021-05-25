花蓮空軍基地今天凌晨傳出有戰機起飛，「轟」的一聲，驚醒不少熟睡中的民眾，同時擔心是否共軍擾台，趕緊在臉書社團發文詢問「這麼晚怎麼還有戰鬥機在飛」，有消息指出，是4架F-16V飛往美國接替訓練任務，對此，空軍低調不予回應。

今天凌晨將近1點多，有4架F-16戰機自花蓮空軍基地起飛前往美國，軍方考量半夜會吵到附近居民，取得高度及速度後，即改成軍用推力爬升，盼能減少噪音影響的時間，沒想到還是有部分民眾被驚醒。

花蓮網友在地方的臉書社團貼文，「辛苦了！空軍健兒們，這時間還緊急升空出巡！」也引起其他人關注，也令不少網友擔心「捍衛家園老共又來亂了」、「老共可以別來亂嗎？」、「阿共別鬧了，讓我好好睡，好嗎！」。也有不少人替國軍加油，「聽起來是四架升空，但感覺得出他們已經儘量放低音量了，期望都沒事天佑台灣」、「謝謝你們空軍健兒，辛苦了，加油」，討論十分熱烈。

據悉，日前空軍6架F-16A／B戰機從美國路克基地起飛，經過8次空中加油、約10小時、超過1萬公里的飛行後，13日下午約4點許，平安降落空軍花蓮基地後，並飛往台中進行性能提升專案工程。而花蓮空軍基地也將戰機「太陽神」塗裝及國徽都塗改掉，為讓飛機在美國本土飛行更順利，接下來還會有戰機分批次往返美國，執行訓練任務。

(中時 )