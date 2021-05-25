3-4月統一發票中獎號碼。

3、4月統一發票中獎號碼今（25日）開出，特別獎號為59518250，全數對中可獲獎金1000萬元，本期中獎發票於6月6日開始兌獎，截止日為9月5日。

特獎獎號為81016847，8位數號碼全部相同者，可獲獎金200萬元。3組頭獎號碼分別為22884739、80660537、62637675，其中8位數號碼全部相同者，各得獎金20萬元。增開六獎1組，末3碼為187，可得獎金200元。

根據財政部統計，上期1、2月統一發票千萬特別獎還有5張尚未兌領，200萬特獎則首次出現全數兌領完畢，上期中獎統一發票領獎期間從4月6日起至7月5日，提醒中獎民眾注意領獎時間，不要與財神爺擦肩而過，

財政部提醒，若使用載具儲存雲端發票，且在領獎前未列印出電子發票證明聯者，也可透過財政部統一發票兌獎APP兌獎。

財政部自2021年1-2月期起，統一發票每期開出特別獎及特獎各1組，頭獎至六獎3組，另增開六獎1組，雲端發票專屬100萬元獎由原15組倍增為30組，2000元獎也增加1000組，從1萬5000組增加為1萬6000組，500元獎維持60萬組。

(中時新聞網)