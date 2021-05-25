親綠寫手林瑋豐近期曾發文批評侯友宜，並指柯文哲比他務實許多；新北市議員陳偉杰痛批，林瑋豐假扮中立人士，實則製造雙北對立，欠侯友宜和雙北市民一個道歉。（陳偉杰提供）

民進黨近日頻頻指控中國對台發動認知作戰，昨有PTT網友抓包民進黨媒體社群中心副主任楊敏丈夫林瑋豐，在網上反串親中。對此，新北市議員陳偉杰表示，林瑋豐先前發文攻擊新北市長侯友宜，批評侯是「用嘴防疫」，並用反串手法製造雙北對立，這樣的行為欠侯友宜和雙北市民一個道歉。

「這些作為都是在分化、瓦解民眾對政府的信賴！」陳偉杰表示，林瑋豐用匿名帳號在PTT版發表親中言論，要大家圍攻陳時中、不要相信指揮中心等，再用真實的臉書帳號，批評PTT被中共滲透，接著讓綠營重要人士轉發，大肆批評認知作戰。在大家努力防疫的時候卻在拼政治、潑髒水，尤其林瑋豐的身份還是跟綠營有關的重要寫手，帶風向的行為已造成人心惶惶。

而林瑋豐最近也曾發文，批評侯友宜的超前部署是漫天喊價，並指柯文哲比他務實許多。對此，陳偉杰說，林瑋豐表面上褒揚柯文哲，實際上卻在攻擊侯友宜，假扮成中立人士，真是令人不齒，尤其雙北市是一個共同生活圈，防疫必須共同合作、並肩作戰，如此反串手法企圖製造雙北對立，更是令人髮指，懷疑連侯友宜的臉書也成為這群人的主要攻擊目標。

陳偉杰說，雙北市長在努力拼防疫的同時，侯友宜還要遭受莫名的政治攻擊，這真的是台灣民主的悲哀，希望雙北的市民朋友能多給努力防疫的雙北市府團隊更多鼓勵，大家共同的敵人是病毒，最後無論如何，也盼大家團結一致一起打贏這場最危險的戰爭。

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(中時 )