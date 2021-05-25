民進黨媒體社群中心副主任楊敏的丈夫林瑋豐，因反串自導自演「認知作戰」掀起風波，昨晚於臉書發表聲明並道歉。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，是不是自導自演並不重要，重要的是這個林瑋豐，他在「搞亂台灣」。

林瑋豐除遭起底是民進黨媒體社群中心副主任楊敏的丈夫外，還被發現疑似是民進黨立委范雲在台大社會系的學生。黃暐瀚今（25）日在臉書表示，林瑋豐是不是楊敏的先生，或是不是范雲的學生，不是那麼重要，先看看他做了什麼。

黃暐瀚指出，林瑋豐長期在臉書上稱讚蔡總統、支持民進黨，卻換一個大家「不認得」的帳號，在PTT上讚賞習近平，辱罵民進黨政府團隊，還要大家刪掉疾管家App、打大陸疫苗、要陳時中下台。

黃暐瀚直言，「我不管你是反串？還是自導自演？這不重要。重要的是，這個林瑋豐，他在『搞亂台灣』」。黃暐瀚說，嫌台灣人不夠恨大陸，就上網捏造一些令人討厭大陸的言論出來；怕大家不夠討厭某個政治人物，就上網假裝自己「非Ｘ不投」，捏造出一些激進狂烈的言論，加速中間選民對這個政治的厭惡，主動離開，然後再說反串？

林瑋豐昨在臉書坦承反串並道歉。（圖／摘自林瑋豐臉書）

反串到蔡總統也發文挺疾管家，指揮中心也挺疾管家，立委也發文痛批台灣有人唱衰疾管家，黃暐瀚想問，「昨天之前，誰認識你（林瑋豐）？」他的發文有這麼大的影響力，重要到讓民進黨上上下下，都關注到他在「擾亂台灣」？

黃暐瀚指出，這些人自以為能一手遮天，能呼風喚雨，能選戰皆贏，這方法也許打選戰很有用，但受傷的是台灣，台灣因這些網路蟑螂變得更仇恨、更對立、更亂、更沒力量，「你以為你愛台灣？其實你在害台灣。」

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(中時新聞網)