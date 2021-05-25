桃園市環保局防疫消毒大隊自5月11日起已啟動三階段環境清消計畫，並自24日開始針對全市進行大消毒，桃園市府考量防疫消毒大隊及第一線環保清潔人員，是從事公共區域防疫消毒及環境清理等工作，已完成中央部會協調，並將儘快安排上述人員接種公費疫苗，保障前線抗疫人員。

環保局表示，針對新冠肺炎疫情，全國已進入第三級的管制階段，環保局防疫消毒大隊去年疫情發生之初即訓練成軍，目前編制193位防疫消毒隊員、37部消毒車及137部背負式消毒機，在部桃事件期間更與國軍三三化兵群合作執行全市環境大消毒，保障市民安全。

環保局長呂理德指出，這次三級警戒下，環保局將自24日執行至31日，針對全市12區、34個生活圈執行全市大清消，防疫消毒大隊及第一線環保清潔人員，是從事公共區域防疫消毒及環境清理等工作，故與中央部分協商後均納入COVID-19疫苗公費接種對象的第2類中央及地方政府防疫人員，並將安排上述人員儘速接種。

面對嚴峻的疫情挑戰，環保局鄭重呼籲所市民朋友們，戴好口罩是絕對必須的，尤其是倒垃圾時更應配戴口罩及不群聚。若有民眾不戴口罩，清潔隊員除可拒收垃圾外，該民眾恐遭罰最高1萬5000元的罰鍰，請各位市民保護自己也保護清潔隊員。

(中時 )