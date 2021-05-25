彰化縣昨日公布1名確診者足跡曾於21日到過台南市玉井青果市場，台南市衛生局長許以霖今天表示，昨日傍晚一接獲通知，就立即派員前往清消。此外，台南市今也傳出多達40處清消，引來民眾議論紛紛，市府強調，目前持續執行全市大清消，民眾勿轉傳散播未經證實消息，以免觸法。

許以霖也說，5月21日下午2時到2時20分，若沒有戴口罩出現在玉井市場，或出現上呼吸道症狀者，也納入擴大篩檢對象。他說，擴大篩檢站今天加開麻豆區衛生所、學甲區衛生所，學甲區衛生所是上午，麻豆區衛生所是下午，到今天為止，台南市擴大篩檢站共13站，明將加開北區衛生所，加上醫院14站以及慈濟捐贈2座、台積電1座，加起來將有31個篩檢站，減輕民眾跑到醫院師篩檢、造成醫院群聚的風險。

玉井青果市場昨天傍晚新增確診者足跡，環保局昨晚獲報即已全面大消毒，25日起將調整營業時間為上午4點至下午4點，並持續加強入場實聯制，並量測額溫及確實戴口罩等防疫措施。

(中時 )