農委會基隆分局今年1月底發現馮姓女子自大陸輸入鴨翅、鴨腿等製品，但因產地是禽流感、新城病疫區，依法未經檢疫不得輸入含有高病原性家禽流行性感冒及新城病等傳染病製品，士林地檢署偵結，依違反《動物傳染病防治條例》對馮女處分緩起訴，為期1年，並向公庫支付1萬元。

馮女在網路上購買大陸製成的鴨腿、鴨翅、雞脖，淨重1.98公斤，以航空快遞方式寄送來台，今年1月29日海關開箱查驗，發現貨物是未經檢疫的違禁品，因而通知農委會動植物檢疫局基隆分局予以告發。

檢方調查，馮坦承購入真空包裝的鴨翅、鴨腿、雞脖等熟食，而根據農委會公告，今年1月27日的公告，禽流感、新城病等動物傳染病，只有排除新加玻等地，大陸仍屬疫區，依法未經檢疫不得輸入檢疫物品，

緩起訴處分書指出，馮女擅自輸入禁止輸入的檢疫物，但反後坦承犯行，態度良好，已深表悔悟，檢察官考量馮女之後應會有所警惕，予以緩起訴1年，並向公庫支付1萬元。

(中時 )