雷諾（Renault）與結盟夥伴日產（Nissan Motor）、現代（Hyundai）在印度面臨暫時關廠的局面，因員工對於新冠病毒疫情持續升溫感到不安。

雷諾-日產汽車印度工會24日（周一）宣布，位在印度南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的廠房員工26日（周三）將罷工抗議，指稱該廠並未符合防疫的安全標準。

此外，現代汽車表示，自周二起泰米爾納德廠暫停運作5天。現代汽車印度工會主席E. Muthukumar指出，因有2人染疫，在勞工表達安全疑慮之後，管理層同意關廠。

(工商 )