過去一周整體固定收益ETF獲資金淨流入90億美元，主要區域皆獲淨流入，其中以流入美國固定收益ETF的65億美元最多，全球及新興市場固定收益ETF分別淨流入8億及3億美元，歐洲及新興市場當地貨幣固定收益ETF亦有淨流入1.1億及0.9億美元。

以投資信評類別觀察，投資等級債及高收益債ETF近一周分別獲資金淨流入42億及24億美元。富蘭克林證券投顧分析，美國拜登政府與共和黨持續就基礎建設計畫及資金來源等問題進行談判，拜登團隊提出將基礎建設和就業計劃的規模縮減四分之一，自2.3兆降至1.7兆美元，期能爭取共和黨支持，但雙方就規模、內容及加稅等議題上分歧仍大，原定5月31日陣亡將士紀念日前達成協議的難度仍高。

值此景氣利多已反映，加上通膨及政策前景不確定性升高的震盪環境下，因應不確定性風險，可適度增持債券或平衡型基金，降低投資組合波動。

美盛西方資產美國高收益債券基金經理人伯加南表示，經濟數據強勁及經濟持續重啟，使得景氣復甦動能更具信心，雖然評價面吸引力降低，但預估今年高收債新發行量將較去年減緩，加上市場追逐高收益的需求強勁，技術面仍健康。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，包括油價、疫情、地緣政治衝突風險、美國升息、新興市場挑戰及商品市場等的多空，都是關注的議題。2020年市場危機發生時，採取防禦措施，且於恐慌過度時快速轉為積極。去年底轉向保守並增持現金，降低利率的曝險，因此今年以來整個新興債市修正時，仍相對抗跌，隨殖利率攀升許多，將轉向更積極的策略。

(工商 )