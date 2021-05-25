美國5月Markit製造業及服務業採購經理人指數初值升至2009年統計以來新高、歐元區同期綜合指數也升至2018年2月來新高，美國初領失業金人數降至44.4萬人、創疫情爆發以來新低，景氣展望改善帶動全球股市走揚，聯準會（Fed）減碼訊號及比特幣監管加劇市場波動，但股票型資產仍較受青睞。

統計最近一周ETF資金流向顯示，整體股票型ETF獲淨流入156億美元，主要流入美國、全球及歐洲股市，分別有42億、34億及31億美元，亞太及新興市場股市也分別有5.1億及4.7億美元淨流入，日本、大陸、拉美及東歐股市分別遭淨流出5.1億、4.7億、0.2億及0.09億美元。

富蘭克林證券投顧分析，Fed的4月會議記錄釋出未來會議可能開始討論縮減購債的訊號，一度引發市場恐慌而震盪，但市場解讀因4月疲弱就業報告（非農就業僅新增26.6萬人）公布前舉行，預期Fed將衡量經濟進展及通膨風險，並不會貿然調整貨幣政策立場。隨美國疫苗施打及經濟佳音頻傳，市場也將以放大鏡解讀即將登場的通膨及5月就業報告，市場波動難免。

股票資產建議，採取分批加碼加定期定額策略，採取創新成長及價值補漲、美國及新興亞洲兼備的策略，並留意基礎建設及天然資源等可受惠通膨上揚的標的，網羅類股及區域輪動機會。

富蘭克林潛力組合基金經理人格蕾絲．赫菲表示，美國大規模財政刺激加上美國民眾疫情期間累積的超額儲蓄，未來將轉化成消費動能、挹注美國經濟加速成長，現階段側重金融及工業兩大族群，掌握利率上揚及景氣回升的投資契機。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利指出，在全球減碳及基礎建設升級等政策引領下，締造基礎建設產業長期成長趨勢。美國總統拜登推動2.3兆美元基礎建設計畫，凸顯出已開發國家多數正面臨基礎建設老舊或高齡化人口增加而必須升級、提高承載量及永續經營的挑戰，新興國家在人口成長及城市化發展下也必須大舉投入新的基礎建設，需要政府與民間資金共同投資。

(工商 )