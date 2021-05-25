民進黨立委王定宇。（資料照片）

對於民進黨立委王定宇在臉書說他做到一個夢，夢到香港有一批750萬劑的疫苗，品質不佳，港人都不要施打，只打了110萬劑，還有640萬劑，期限是必須最遲在8月底前打第一針。不過此說法被香港媒體《01》的記者反駁與事實有出入。宅神朱學恒在臉書表示，王定宇臉腫了啊，好可憐喔！

民進黨立委王定宇5月22日在臉書寫道，他做了一個夢，夢到香港有一批750萬劑的疫苗，品質不佳，港人都不要施打，只打了110萬劑，還有640萬劑，期限是必須最遲在8月底前打第一針。

他後來又夢到港府公布，收到那家疫苗公司的書面通知，指這批號疫苗的藥瓶封蓋包裝有瑕疵。據表示，這個批號疫苗的真實有效期只到2021年6月，640萬劑即將報廢，就算按照原來標示，也只剩下三個月效期。

他夢中浮出來的畫面，這支快過期疫苗名為「復必泰」，是上海復星醫藥和德國BioNTech合作生產的核糖核酸（mRNA）疫苗，這個疫苗又叫「BNT」。

不過，香港媒體《01》的記者指出，王定宇上述言論與港府現有的公開資訊，發現兩者有大量出入。

《01》的記者表示，香港訂購的750萬劑復必泰疫苗是分批運送抵港。根據政府新聞處資料，今年2至5月共有326.3萬劑復必泰疫苗到港（其中兩批次涉及包裝瑕疵而退回德國藥廠）。當局指復必泰的有效期為抵港後三至四個月，因此最新一批抵港疫苗的效期應為今年9月，「真實有效期只到2021年6月，640萬即將報廢」的說法缺乏根據。且根據港府5月23日的統計，香港已施打約121萬3400劑復必泰疫苗。

宅神朱學恒在臉書表示，原來王定宇最近不是變胖，是因為連香港記者都可以一整篇報導打臉他，把他臉給打腫了啊，好可憐喔！

(中時新聞網)