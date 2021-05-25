搶攻東協市場疫後復甦新商機，外貿協會辦理高效電子零組件拓銷團，觀察到新南向國家復甦力道強勁，尤其新加坡、印尼、泰國、越南、菲律賓等，今年各國紛紛朝向5G基礎建設發展，對於各種電子零件需求度暴增，買主今年預估採購額度調高300%左右。

貿協指出，為協助我電子資通訊業者爭取相關商機，由經濟部國際貿易局主辦，外貿協會辦理「新南向高效電子零組件線上拓銷團」，安排東南亞各大型經銷代理業者、EMS、系統整合商與我商電源大廠星博、光通訊零件廠明虹、車載EVR老廠牌慧友，端子廠信盛精工、PCB日翔軟板、連結器廠佳必琪、電信與光通訊供應商松芯等洽談。

其中，PCB日翔軟板提供客戶從設計開發到量產一貫的專業服務，受到馬來西亞買主青睞，買主指出，目前大多進口中國成品至馬國販售，相中日翔，討論合作開發物聯網裝置用IC載板。

此外，東南亞各國目前開始跟進5G電信設備更換的潮流，包括新加坡、泰國、柬埔寨、越南在此次拓銷團詢問度最高，台灣光纖元件的設備最小訂單量合理、交期穩定，價格實惠，獲得許多買主青睞，期在東協的基建專案採用。

佳必琪近年專注轉型在工業、醫療、安防與車載等物聯網的智能連結(SCI)產業，現因應全球生產區域化趨勢，產地除中國大陸外，也遍布台北、越南及美國廠，獲東協買主表達進口代理意願。

(工商 )