近年來大陸選秀節目越做越多，各種類型都少不料，然而身為大陸選秀始祖的《中國好聲音》遭疑似遭停播，網路上瘋傳選秀節目將全部完蛋，不僅《中國好聲音》，連近來熱播的《創造營》第5季都暫停面試，讓不少網友十分絕望直呼：「選秀估計真沒了」。

《中國好聲音》節目組日前發布一張通知書表示，「接國家有關部門，要求停止一切綜藝節目的海選活動，《中國好聲音》節目組堅決擁護國家相關部門決定，即日起，停止2021年《中國好聲音》全國所有海選活動。」不僅如此，更要求所有區域的節目配合要求，停止所有海選活動。

大受歡迎的偶像選秀節目《創造營》也跟著遭殃，海選面試全面暫停，更傳出《超級女聲》、《青春有你》等選秀節目也將停播，讓粉絲們一片哀嚎，「以後真的沒有選秀了」、「很多偉大的歌手確實都是選秀出來的，可惜現在越來越惡劣了」、「難道選秀綜藝真的要涼涼？」、「選秀綜藝就此落幕 」、「創造營5海選面試已經暫停，偶像選秀亡了」。

《中國好聲音》發出聲明首當其衝。（圖/翻攝自微博）

事實上，《中國好聲音》是大陸知名音樂選秀節目，各地的素人歌唱好手，會在知名歌手的帶領下進行歌唱競賽，也因此出了不少大明星，包括吉克隽逸、吳莫愁、張瑋、張碧晨和姚貝娜等人，每位導師也是大有來頭，歷代導師有周杰倫、汪峰、那英、庾澄慶、陳奕迅、李榮浩等人。

對此，周杰倫所屬的杰威爾音樂表示：「目前沒有收到製作單位任何進一步的通知。」至於他是否參與今年度《中國好聲音》錄製，公司將會視疫情的情況而定。

(中時新聞網)