本土新冠肺炎疫情險峻，加上面臨水、電吃緊等問題，台積電(2330)先進製程進度備受關注。據供應鏈透露，台積電南科3奈米新廠進度並未受到影響，預計6月底開始進機，第三季進入風險性試產，明年下半年大量產出。

今年本土疫情升高，台積電已有應對的經驗，目前已啟動分組營運辦公，將各部門員工分成兩組，即使有員工染疫，也不會影響部門運作。

根據供應鏈透露，台灣疫情升溫，各公司有相對應的防疫策略，使原本預定的工作排程必須重新規畫。不過，台積電3奈米製程仍照進度進行中，已通知設備商6底開始陸續進機，第三季展開風險試產。

根據台積電先前表示，3奈米預計2022年下半年量產，當年產能預估將超過60萬片12吋晶圓。供應鏈透露，台積公司3奈米在風險性試產階段，也就是今年下半年的月產能約1~2萬片，目標明年中拉升到每月5~6萬片，大客戶蘋果2022年初開始試量產，包下首波產能，另外，AMD（超微）也將接棒取得產能，英特爾也有合作方案在進行。

台積電未受疫情影響，持續推動先進製程，鞏固競爭優勢，並將成為明年帶動業績持續成長的新動能。

台積電持續衝刺先進製程技術與研發，目前看來進度並未受到疫情影響，未來幾年台積資本支出將維持高檔，亦可望帶動設備、材料等需求不墜，包括京鼎(3413)、帆宣(6196)、家登(3680)等相關供應鏈可望續受惠。

因應5G與高效能運算大趨勢，將驅動未來幾年對先進製程與特殊製程需求高成長，台積電將今年資本支出自原訂的250億至280億美元，調高至300億美元，也較去年大增約74%。

台積電並於先前法說會表示，台積公司美元營收2020年至2025年的年複合成長率將達10%至15%，未來3年將投入1000億美元增加產能，以支持領先技術的製造和研發。

(時報資訊)