疫情升溫嚴重影響餐飲服務業，不能內用僅提供外帶更衝擊攤販小吃，尤其士林夜市等知名夜市連日來門可羅雀，生計都將受到影響，經濟部已研擬新版紓困方案，將鎖定服務業優先，預計將向行政院爭取近400億元的紓困經費，並簡化申請流程，協助餐飲服務業者度過難關。

經濟部官員表示，在「紓困2.0」時，經濟部匡列紓困的預算金額是383億元，此次將爭取不少於上一次的金額，希望可以爭取近400億元的額度，此次紓困的對象主要是受疫情衝擊的內需服務業，目前初步規畫，將以單月或單季營業額較2019年衰退達50%以上的業者為補助對象，補助時程為第2季至第4季，並將視疫情發展而定。

官員指出，細節部分還有一些需要釐清，像是補助對象可能與交通部、勞動部的部分重疊，例如機場服務，或是像無營業登記的小商家等，大家關心的攤販小吃業者，由於很多都沒有營業登記，有可能比照之前以補助自營工作者的方向來做，原則是「不重複、不漏接」。

官員表示，目前不論大型或中小型餐飲業者都受到衝擊，除了不能在室內用餐，婚宴也不得不取消或延期，現正進行盤點並研擬因應方案，同時也將考慮補助員工薪資薪貼，確定的紓困內容仍有待行政院與各部會磋商後才會定案。

(中時新聞網)