北市萬華警分局西門町派出所2名陳姓員警日前經PCR核酸檢測陽性，目前都正進行隔離。台北市衛生局下令，西門所今天晚上起全數撤離，形同「關所」14天，全所59名派出所同仁全數進行居家隔離。這也是全國第一個一位染疫而暫時關閉的派出所。

根據分局表示，目前確診的兩名陳姓員警現在分住不同飯店隔離當中，均未感覺身體不適。

本月13日西門町派出所陳姓員警逮捕竊盜案嫌犯，戒護人犯到分局偵查隊，在偵訊室內與另一名確診者有近距離接觸，事後該人犯確診，陳員因密切接觸遭匡列，19日就去快篩，衛生單位同時也採檢PCR，結果23日出爐，陳員為陽性。

陳告訴同事，覺得身體狀況良好，並未有感冒、失去味覺嗅覺的症狀，19日上午還配合分局接種疫苗，預計2週後接種第2劑。另1名陳姓員警19日因身體不舒服並未接種疫苗，經快篩為陽性，現仍在等候PCR結果，2人均入住飯店隔離當中。

西門町派出所共有61名員警，未染疫的59人陸續採檢後並未出現陽性，分局將持續對整個辦公處所進行消毒。

(中時新聞網)