斗六市社口水岸園區的遊戲器材都封閉，溜滑梯如被五花大綁。（周麗蘭攝）

斗六市社口水岸園區的遊戲器材都封閉。（周麗蘭攝）

斗六市社口水岸園區的遊戲器材都封閉。（周麗蘭攝）

斗六市公所在全國各級學校停課前就封閉籃球場，停課隔天再封閉遊戲場，迄今民眾配合度很高，除了一些國高中生手癢打籃球，但被勸阻也都遵從。斗六市公所表示，大家都是文明人，都看得懂公告，不需要拆籃框。

斗六市公所17日即公告公所管轄的長安壘球場、慢壘練習場、籃球場、市立網球場暫停開放；全國各級學校自19日起停課至28日，20日又火速封閉所有遊戲器具、社口公園遊戲場、公園涼亭，速度比雙北還快。

斗六市公所表示，封閉籃球場、網球場、壘球場的作法都是在門口張貼公告，沒有考慮過拆籃框，大家都文明人，都看得懂字，不需要拆籃框，這幾天很少人違規，除了少數好動的孩子晚上偷打，但都遵從勸阻。

公所表示，雖然公園未封，民眾可以散步、運動，但不要群聚聊天，所有涼亭周邊都以黃色封鎖線圍起，請勿逗留聚集。

雲林縣府1999專線日前接獲檢舉，元長鄉鹿南村一家食品工廠的外籍移工晚上8點多在宿舍庭院未戴口罩打排球。派出所員警前往察看，移工們都已進入寢室休息。

縣府表示，已向該工廠勸導5月19日進入三級防疫措施，外出均須配戴口罩，禁止10人以上群聚，違反者遭檢舉將依法開罰。

縣府說，雖然移工的生活範圍在工廠或宿舍區，足跡固定，但已與業者溝通，請移工即使在宿舍外的庭院仍需戴口罩。

(中時 )