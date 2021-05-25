蘆洲1警染疫 警分局3次大清消 13:562021/05/25 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雙北市疫情嚴峻，新北市蘆洲警分局一名內勤警員24日被衛生局通知染疫確診。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙北市疫情嚴峻，新北市蘆洲警分局一名內勤警員24日被衛生局通知染疫確診。蘆洲警分局表示，該警員得知結果後立即通報，針對分局進行3次全面清消作業，並採取異地辦公，確保警力能夠正常運作。 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 果農家族引恐慌 葡萄遭汙名化 (中時 ) #染疫 #警分局 #蘆洲 #雙北市 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 WSBL》新冠疫情升溫 裁定國泰封后 11:512021/05/18 體育 彰縣首開疫情災害應變中心 04:102021/05/18 地方新聞 疫情飆升 侯友宜：準4級警戒 04:102021/05/18 焦點要聞 影》疫情爆炸 蔡英文：疫苗會陸續到位 請大家放心 10:212021/05/18 政治 陸31省份新增22例確診 遼寧「零號病人」4月中旬可能就染疫 09:572021/05/18 兩岸 大膽通緝男 逛松菸未戴口罩遭攔大鬧警迅速逮捕 09:462021/05/18 社會 國軍33化學兵群擴大支援 挺進北市重要交通場站清消 11:482021/05/18 生活 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 蘆洲買菜婦口罩拿手上遭警取締 最重開罰1萬5 12:582021/05/18 生活 家屬疑確診 外送員3天跑樹林送單 區公所：未染疫勿恐慌 11:292021/05/18 生活 彰化20人染疫 家長籲全面停課 04:102021/05/18 地方新聞 生活熱門新聞 本土病例持續爆 侯友宜：隨時做好停班準備 - 生活 桃園又一酒店淪陷？今增21例確診 全聯2店再上榜 - 生活 全國三級警戒延長到6／14 台南市今暴增10例確診 - 生活 萬華茶室2.0 基隆小吃店女員工瞞足跡 被爆已跳槽 - 生活 及時雨！翡翠、石門水庫雙進補 網狂謝老天爺 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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