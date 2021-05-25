雙北市疫情嚴峻，新北市蘆洲警分局一名內勤警員24日被衛生局通知染疫確診。蘆洲警分局表示，該警員得知結果後立即通報，針對分局進行3次全面清消作業，並採取異地辦公，確保警力能夠正常運作。

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(中時 )

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