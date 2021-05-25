男童父親臉書發文回應網友質疑，並控訴前妻對醫院下封口令，讓他無法得知兒子病況。（截自黃父臉書）

台中市豐原區7歲黃小弟，4月21日晚間學習柔道時，遭教練和學長不當重摔，導致腦部重創昏迷迄今35天，昏迷指數仍維持3。不料黃小弟父親前往醫院探視，卻發現前妻（黃小弟母）對醫院下封口令，不准透露病情，讓他深感無奈：「請院方理解體諒身為父親擔心孩子的病況卻不能得知的心情好嗎？」。院方則回應，有收到男童母的要求，不過基於親情因素，如果父親詢問還是會告知。

黃小弟父親21日在臉書發文「腦部積水已經第三天了，不管我怎麼拜託監護人就是不理我！不願簽字讓醫師做腦部引流手術」，還說「人字好寫卻難做，心字清楚卻難懂，人在做天在看，報應來的時候，一個都跑不掉」。

不過豐原醫院解釋，男童昏迷指數維持3，腦部受損有積水是正常現象，人體會自然吸收或排掉，暫時不需要進行引流手術；且就算做手術，積水仍有可能再發生。

不過男童父昨（24日）又在臉書發文，指他到醫院關心兒子，卻被護理人員告知，不會再對他告知病況。黃父說「雖然沒有監護權，當爸爸也有權利關心孩子目前的病況。請院方理解體諒身為父親擔心孩子的病況卻不能得知的心情好嗎？」。

據ETtoday新聞雲報導，院方坦承確實有接到監護人的要求，也知道黃先生的父親身份，護理人員夾在中間，不知如何是好，不過基於親情，如果黃父提出詢問和探視需求，院方還是會配合。

(中時新聞網)