雙北升級第三級警戒後，萬華遊民安置中心遭關閉，台北市議員李明賢指出，送餐服務中斷，社會局緊急從其他區抽掉十名公務員支援萬華，但北市官員坦言，「被抽到的人，就像抽到金馬獎一樣（風險很高）」，在沒有足夠安全保障之下，一定會很擔心。

李明賢說，社會局緊急與衛生局協調，抽調市府所分配的80劑疫苗支援，給第一線送餐或需要面訪的社工施打，然而，北市官員坦言「疫苗還是不足！」並非北市全區第一線社工師都可以施打，未來針對蝸居或弱勢族，仍採取電訪為主、面訪為輔。

李明賢說，其實，因應最近疫情升高，除了第一線醫護警消需要疫苗之外，而轉為加強版防疫專責旅館的台北市凱撒大飯店傳出死亡案例，包括防疫專責旅館的員工，也是暴露於高度風險環境，也是急需要優先施打疫苗。

李明賢呼籲，北市在可調度範圍，針對第一線醫護警消之外，也要針對防疫專責旅館員工、社會局第一線志工師優先施打疫苗，讓他們有所保障。

(中時 )