領有慢性處方箋民眾，也可預約再至藥來速取藥。（院方提供／莊旻靜新竹傳真）

受到疫情影響，中國醫藥大學新竹附設醫院也配合中央政策，提供遠距視訊診療，院長陳自諒指出，民眾可於網路預約掛號後，透過醫師視訊看診，並於隔天持健保卡於「藥來速」批價與領藥，全程都不須進入醫院，讓大眾更安心。

該院資訊室主任謝嵩淮表示，民眾視訊5步驟目前適用至5月28日，可先於中國醫藥大學新竹附設醫院官網，點入遠距視訊診療服務連結，視訊掛號須於看診前一天完成，無法受理當日掛號。

步驟2則為選擇遠距視訊的醫師和診別，按預約連結、填好資料送出，就會收到email通知預約成功，隔天至官網點選就醫服務查看號碼。步驟3則須請民眾等待院方電話，接到電話後，就在官網遠距視訊診療連結按「視訊連結」，下載應用APP或在網路上發起。

步驟4則須與健保卡一同入鏡，讓醫師確認身分。步驟5則於看診隔天至「藥來速」批價與領藥，藥來速地點位於醫療大樓東側，全程都無須進入醫院，週五看診病患若有服藥急迫性，須於週六入院領要，或到隔周一到藥來速領藥。

藥劑科總藥師黃柏豪指出，領取慢性處方箋的患者，可以透過手機掃描慢性處方箋領藥欄的QRCode進入預約畫面、醫院首頁網路預約，或是下載中國醫點通app，都可以預約接續的慢箋領藥，免進醫院，用藥更安心。藥來速領藥時間為周一至周五的9點至12點、下午2點至5點。

(中時 )