台中市長盧秀燕針對水情吃緊，感謝各工地建案提供地下水給產業及民生取水使用，善盡社會企業責任。（盧金足攝）

新業建設特別將出水口及管路加大加粗，提高抽水效率、使水車能快速取水，目前每日提供地下水水量約8600噸。（盧金足攝）

台中市已有66處工地加入提供地下水給產業界取水抗旱。（盧金足攝）

台中地區自4月6日水情燈號轉為「紅燈」，啟動「供5停2」分區供水，台中市盤點71處工地，旱災期間提供水資源給產業界，25日再增加1處工地，共計72處工地，也提供6處水資源中心每日約10.6萬噸再生次級用水，支援中科、工業區等科技產業、商業用水，度過水情難關。

市府經發局表示，台中地下水資源尚屬豐沛，工地於建設當中，地下水會不停湧出，是非常珍貴的水資源，感謝相關營造工地將工地地下水資源再利用，提供給產業界、一般消防搶災、環保洗掃街、公園景觀澆灌及市民次級用水使用。

全台鬧水荒，至今5月不見梅雨蹤影，水情拉警報，為共度用水難關，新業建設位於東區的建案「新業‧築願景」，提供工地內四口地下水井，供中科產業及當地民生用水，為抒解水荒盡一份心力。

市政府號召相關營造工地將工地加強地下水利用，提供給中科產業、台中市民次級用水使用；新業建設不僅積極響應，在「新業‧築願景」工地旁，24小時持續到來的大型水車，大多是中科的科技產業前來取水，以支援廠區的用水量。

特別將出水口及管路加大加粗，提高抽水效率、使水車能快速取水，目前每日提供地下水水量約8600噸，5月14日進一步會同市府、里長及自來水公司會勘工地取水狀況，配合市府設置相關淨水設備。

在完成水質檢驗後，預定5月底前起正式納入民生管線，供台中市民使用。新業建設無償提供用水，善盡企業社會責任，同時也呼籲大家一起節約用水，共同度過今年旱象。

台中市府統計，市民一天要用民生用水約100萬噸，產業需求用水約50萬噸，建築業善盡社會企業責任，在全國面臨水情吃緊時，願意提供建築地下水，還有建商調撥工地供政府安裝淨水設備，讓珍貴的水資源有效再利用。

(中時 )