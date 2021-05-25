傳統食道癌採放射治療，會導致其他身體部位、臟器接收到放射能量，造成病人身體嚴重不適，新創團隊「貝克生醫」以「近接治療」技術研發「貝克食道置放器」，為全球首創經鼻放置的近接治療置放器，將自6月1日起納健保給付，並獲多間大型醫院採用，為食道癌病患帶來治療福音。

食道癌為全球第7大最常見癌症，常見於東亞地區。而根據國民健康署癌症登記資料和衛生福利部死因統計，每年食道癌新發生個案有2700人、死亡人數約1800名，其中高達9成以上為男性，是男性癌症發生率第6位，並為我國第5名癌症死因。

貝克生醫執行長張維哲表示，癌症放射治療會對病患身體造成不適，並且都從體外照射，如以食道癌放射治療來說，放射線導入身體的過程，會連帶照到胸腔、心臟等部位，導致正常器官受損，團隊因此在2015年開始投入研發，並參照子宮頸癌、陰道癌等「近接治療」技術，針對食道癌病患專門研發出「貝克食道置放器」。

張維哲提到，「貝克食道置放器」的研發過程，結合各大醫院放射腫瘤科醫師臨床經驗，經過6年的時間研發，將治療需求轉化成醫材產品，並取得科技部創新創業激勵計畫補助。

張維哲指出，食道癌被發現，大部分病患已是中後期，不一定適合進行手術，在治療策略上，大多結合化學治療與放射治療，如此卻不一定能將腫瘤清除乾淨，因此很容易出現腫瘤復發或有殘餘病灶。

為了克服這些問題，張維哲說，團隊因此決定開發精準治療技術，所開發的「貝克食道置放器」，醫材外觀與鼻胃管相似，上面有多個可獨立調控的小氣球，放入食道後，將氣球充氣即可將導管固定於食道當中，藉由中空的管腔可精準導入放射源至食道腫瘤。

「貝克食道置放器」為全球首創唯一經鼻放置的近接治療置放器，近日通過衛福部中央健康保險署審核，將自6月1日起納入健保給付，為近年來衛福部食藥署核准上市的國產創新醫材中，首件納入健保給付的創新醫材，並已取得多國專利，長庚醫院、新光醫院、三軍總醫院、台北榮民總醫院、台北醫學大學等醫院與醫學中心都將引入試用。在國外表現上，2019年獲得美國食品藥物管理署(FDA)許可，相關研究成果於去年投稿美國放射腫瘤醫學年會(ASTRO)。

(旺報 )