直播》全國停課至6/11 教育部長潘文忠出席指揮中心記者會

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增283例COVID-19確定病例，分別為281例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案261例，總計544例。確診個案中新增6例死亡。另外，指揮官陳時中於記者會中表示，全國三級警戒延長至6月14日，端午節連假後。

指揮中心今宣布，全台三級警戒延長至6月14日，另外各大專院校也同步停課至6月14日。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之281例本土病例，為144例男性，137例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月7日至5月24日；個案分布以新北市154例最多，其次為臺北市49例，桃園市16例，臺南市、基隆市及彰化縣各10例，臺中市9例，屏東縣及新竹市各4例，高雄市、宜蘭縣各3例，臺東縣、南投縣及苗栗縣各2例、新竹縣、雲林縣及花蓮縣各1例。校正回歸個案261例中，為162例男性、99例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於5月2日至5月22日；個案分布以臺北市155例最多，其次為新北市89例，宜蘭縣、桃園市各5例，基隆市及彰化縣各3例，臺中市1例。綜上所有個案，其中萬華活動史相關186例、茶藝館相關28例、某社團相關2例、某水果商相關7例、其他已知感染源122例、關聯不明111例、疫調中86例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增6例死亡個案中，案1341為70多歲男性，有高血壓、糖尿病等慢性病史，5月8日出現咳嗽、發燒、有痰、全身痠痛等症狀，11日就醫並住院，15日確診，20日死亡。案2558為60多歲男性，有萬華區活動史，5月15日出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、肌肉痠痛等症狀，20日確診並收治住院，21日死亡。

案2719為90多歲男性，有糖尿病、癌症等慢性病史，5月14日出現發燒症狀，17日就醫並住院，20日確診，同日死亡。案3031為60多歲男性，有高血壓、糖尿病等慢性病史，5月15日出現發燒、咳嗽、呼吸困難、喉嚨痛等症狀，20日就醫並住院，21日確診，23日死亡。案3242為60多歲女性，有糖尿病、高血壓、心血管疾病等慢性病史，5月20日有肌肉痠痛、咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，22日確診後至防疫旅館隔離，24日死亡。案4648為70多歲男性，有糖尿病、高血壓等慢性病史，5月22日出現發燒、呼吸困難、肺炎等症狀，同日就醫並住院，23日死亡，24日確診。

指揮官陳時中表示，從校正回歸的數據來看，5月17日之後，病例數往下降，可以作為疫情的判斷，用確定病例每天公布的總數，和這些還沒有校正的之後，5月21日的案例數比較多，增加的病例從採檢日不相符，但每天公布的總案例數，與台灣醫療量能的安排有關係，因此還是有參考價值。

指揮中心指出，新增2例境外移入病例(案5085、5470)皆自菲律賓來臺工作，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。案5085為40多歲男性，5月2日入境後至防疫旅館隔離，在臺期間並無症狀，17日期滿前採檢結果為陰性， 24日完成自主健康管理後公司安排自費採檢，於今日確診(Ct值32)。案5470為20多歲男性，5月11日入境，在臺期間並無症狀，24日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計388,453例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含340,438例排除)，其中5,456例確診，分別為1,118例境外移入，4,285例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另14例(案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、3975、3989、3990、3991、4726)移除為空號。確診個案中35例死亡。

(中時新聞網)