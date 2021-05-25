嶺東科大在學校網站宣布遠距教學實施到學期末。（截圖學校官方網站／陳淑芬台中傳真）

各大學因應疫情陸續宣布自5月17日實施遠距教學至5月28或6月8日。近日疫情加劇延燒，中市已有東海大學、逢甲大學、靜宜大學、嶺東科大及朝陽科大等5所大學陸續宣布遠距教學延至6月底學期末，期末考試也採線上考試，換言之校園將封閉停課直接銜接暑假，直到下學期開學。

東海大學表示，所有課程改採線上教學方式至本學期結束，校級畢業典禮停辦，354市公車不入校，校園接駁車停駛至6月8日，並已在學校網站公告防疫應變措施。

靜宜大學指出，因應疫情持續延燒，遠距教學實施到學期末，期末考試至6月25日截止。

朝陽科大說，該校所有課程實施遠距教學延長至學期末6月27日，其中6月21日至27日為期末考試，校方要求授課教師做好遠距教學，以維護授課品質，並提醒學生注意防疫事宜。

嶺東科技大學防疫小組則指出，實施遠距教學成效不錯，且線上學習更為即時，加上國內疫情尚未緩和，考量全體師生健康與安全，避免人群移動及聚集，遠距教學實施日期延長至110年6月26日本學期結束。

逢甲大學表示，學校自5月17日起全面實施遠距教學，因以全校師生安全為最大考量，並避免不避要的人流移動造成疫情擴散，學校遠距教學延長實施至109學年第二學期結束。

(中時 )