為減少開封後AZ疫苗未在時限內用畢作廢，2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）預防接種對應促進團今天表示，自27日起試行兩週線上查詢及預約剩餘疫苗接種，若順利，將自6月9日起上路。

韓聯社報導，這次試行與入口網站NAVER與網路公司KAKAO合作提供，規劃自韓國時間27日下午1時起開通服務，用戶可透過NAVER、NAVER地圖、KAKAO地圖app，以及通訊軟體KAKAO TALK的hashtag功能即時查詢鄰近醫院施打AZ疫苗的剩餘狀況。

查詢到當日剩餘疫苗時，可在完成本人認證的狀況下直接在app上預約；或最多可登錄追蹤5個受託接種醫療機關，以便在出現剩餘數量時獲得即時通知。

不過，已完成接種、已事先預約，或不建議接種AZ 疫苗的30歲以下族群，無法使用當日預約服務。

報導指出，一瓶AZ疫苗約可供10人接種，但必須在開封後6個小時內用畢，否則就得作廢，為避免預約者因健康狀態不佳或問診時被判定當天不適合接種，造成疫苗浪費，當局與網路業者合作開發線上即時查詢及預約系統。

韓國政府至今透過COVAX及與各藥廠簽約訂購，確保共可取得9900萬人份疫苗，其中AZ疫苗占1000萬人份，至6月累計取得440.2萬人份。

截至今天凌晨零時，韓國累計386萬4784人完成首劑疫苗接種，其中185萬669人完成兩劑疫苗接種，占總人口3.6%，皆施打輝瑞或AZ疫苗；日前取得使用許可的莫德納疫苗預計將有5.5萬劑在31日運抵韓國。（編輯：黃自強）1100525

(中央社)