桃園市長鄭文燦2020年被《遠見》評選為五星市長，但輿情民調網站《TPOC台灣議題研究中心》表示，在疫情從華航師機確診案擴散到諾富特飯店後，鄭文燦表現頻頻掉分，接著，鄭以避免群聚打球為由，大動作拆除市區內的籃框，引發外界議論，這2大疏失成為鄭文燦執政最大敗筆，也使其五星市長的光環蒙上塵埃。

據《QuickseeK快析輿情資料庫》今（25日）報導，台灣本土疫情爆發後，比較台北、新北、桃園三位直轄市長的負面聲量比例都有增加的現象，但其中以鄭文燦負面聲量比例增加最多，從疫情爆發前的11.7%到疫情爆發後的22.5%，負面聲量比例暴漲10.8個百分點，新北市長侯友宜居第二，負面聲量比例上升6.6個百分點，而台北市長柯文哲僅上升0.3個百分點。

疫情爆發後，「QuickseeK快析輿情資料庫」指出，桃園市長鄭文燦負面聲量上升。（圖片摘自「QuickseeK快析輿情資料庫」）

該報導直言，當疫情從諾富特案擴散後，鄭文燦表現頻頻掉分，尤其在追究諾富特飯店怎會讓一般旅客和居檢客混住的責任歸屬時，鄭文燦與衛福部長陳時中先後對槓，前者說「諾富特一直由中央管」，後者則稱「檢疫由地方衛生局管理」，可以說中央與地方互踢皮球。

其次，該報導稱，鄭文燦以避免群聚打球為由，21日大動作拆除市內籃框，但一個拆除籃框的動作，現場竟然至少聚集30人，遭外界痛批有作秀之嫌，「周郎拆框」竟成鄭文燦市長的防疫代表作。

該報導認為，當諾富特案成為台灣防疫的第一道破口，中央、地方互踢皮球那一刻起，民眾對於政府的防疫信任度也產生了破口。面對疫情，站在第一線的縣市首長，應該要明確的告知市民如何配合防疫，並且與中央互相配合。

(中時新聞網)