國民黨文傳會副主委鄭照新（右）對親綠寫手反串被抓包一事召開記者會。（國民黨提供）

PTT八卦版出現親綠寫手反串親中言論，遭鄉民質疑是綠營在網路進行認知作戰。國民黨今天痛批，事實證明所謂認知作戰根本是民進黨自導自演，國民黨予以嚴厲譴責，除呼籲檢調徹查外，更要求民進黨主席蔡英文應給民眾交代，同時成立「打假訊息反認知作戰中心」，揪出綠營政治蟑螂。

疫情爆發，蔡政府定調中國對台發動認知戰，呼籲民眾慎防假訊息，昨晚PTT網友發現，民進黨網路中心副主任楊敏的丈夫林瑋豐，在PTT發表親中、痛罵指揮中心言論，又在臉書指控PTT鼓吹大家移除疾管署的防疫帳號。林瑋豐昨晚在臉書道歉，說明自己是反串，並說其在社群媒體發言與妻子無關。

國民黨文傳會主委王育敏、副主委鄭照新對此事召開記者會。王育敏表示，民進黨網軍「自製親共言論」，再大張旗鼓的宣傳認知作戰，自產自銷亡國感，認知作戰的槍口對準台灣人民。

王育敏強調，民進黨是執政黨，在疫情如此嚴峻的此刻，全民積極配合防疫，民進黨卻發動匿名網軍製造恐慌言論，再大肆宣傳認知作戰，相信全民都無法接受。過去民進黨用網軍帶風向劣跡斑斑，如今演變成「做賊的是民進黨、抓賊的也是民進黨」，一人分飾多角，相信民眾無法接受這樣的惡劣行徑。

鄭照新則說，國民黨除了向檢調檢舉，要求徹查並嚴辦此等危害國家安全與社會團結的行為，同時要求民進黨立委王定宇出來說明，此等認知作戰行為是否應如他所言，應重罰一億？

鄭照新也說，要請問蔡英文主席，認知作戰是你發起的嗎？喊團結的是民進黨，破壞團結的也是民進黨，請蔡英文給全民一個交代。

另外，因應疫情，國民黨將成立疫情咨商小組，協助民眾度過難關，王育敏說，將匯集過去的執政經驗、公衛專業人士的力量，在疫情關鍵時刻，提供專業意見讓政府參考。

(中時 )