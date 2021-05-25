感測器等缺料問題有機會在第3季逐漸緩解，且美系手機品牌廠可望拉貨統旺季，加上手機規格升級趨勢未變，美系外資維持大立光(3008)「買進」評等及目標價4090元。

大立光因AP及感測器缺料，某些使用高畫素感測器客戶停產，今年第2季淡季超級淡，不僅4月合併營收下滑至33.98億元，月減15.26%、年減27%，5月拉貨動能看起來也比4月下滑，不過大立光執行長林恩平在日前法說會時表示，高階機種客戶因產品已經規畫好，目前看起來是延後一季度出貨，除拉貨只是遞延，今年高規格鏡頭設計的數量沒有比較少，目前7P有愈來愈多機種導入，但7P不全是高階鏡頭，也有低階產品，8P都是高階規格，9P則已確認設計採用，至於能否順利量產未知。

為避免下半年生產過度集中，客戶有要求大立光提前生產一些，林恩平表示，如果賣得很好，有機會強力拉貨。

美系外資最新報告指出，感測器等短缺預計第3季開始有所改善，且未來2到3年鏡頭規格可望持續升級趨勢，大立光也維持原有擴產進度，維持大立光「買進」評等及目標價4090元。

大立光營運可望逐漸擺脫谷底，近日外資也開始回補大立光，股價守穩2900元關卡。

(時報資訊)