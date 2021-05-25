元太(8069)推出全球第一個On-cell觸控電子紙模組(On-cell Touch ePaper Module )，新款電子紙模組技術由已量產使用於E Ink Kaleido Plus彩色印刷電子紙技術與E Ink Carta黑白電子紙模組，導入於電子書閱讀器與電子紙筆記本等產品。

元太董事長李政昊表示，由於電子書閱讀器和電子紙筆記本的觸控功能均需在電子紙顯示器表面疊加一層觸控感測器，然而，當觸控功能與電子紙模組整合在一起時，不僅強化電子紙顯示器的光學表現，同時還能減少零組件物料使用。元太新推出的On-cell觸控電子紙模組未來將成為發展成為電子書閱讀器與電子紙筆記本所使用的模組標準產品，能提供客戶更具競爭優勢的產品選擇。

在光學表現上，採用元太On-cell觸控的黑白電子紙顯示器模組可將對黑白內容對比度提升30％，提供讀者更清晰的文字內容。如使用於彩色印刷電子紙E Ink Kaleido Plus，更可將彩色的對比度和飽和度分別提升40％和15％，為彩色電子書內容提供更完整的色彩呈現。

因On-cell觸控電子紙模組的疊構設計優化，具有更佳的價格競爭力，On-cell觸控電子紙模組適用於採用軟性與玻璃TFT背板的電子紙產品。

(時報資訊)