台驊投控（2636）2014年就開始經營中歐鐵路，業務占總營收4％，由於運費遠低於空運，原是海運倍數的運價，因貨櫃船運運價高漲，目前運價已經與海運相當，但運輸時間只有海運的1/3，市場一櫃難求，台驊董事長顏益財指出，公司第一季中歐鐵路貨量增61％，毛利年增287％，只可惜供給有限，未來公司將發展中越鐵路，提供客戶運往越南貨載新的選擇。

顏益財分析，中歐鐵路在疫情後成為許多客戶主要的運輸工具，特別是在海空運艙位短缺情況下，客戶紛紛將貨物轉單至中歐/中俄鐵路，在此次蘇伊士運河事件尤凸顯其優勢，台驊在歐洲也已成立鐵路事業部，擴大對客戶的服務。

台驊去年中歐鐵路裝載量達8,583箱，較2019年成長409％。該集團自2014年開始經營中歐鐵路，初期以鄭州／蘇州兩站為示範據點，之後推廣至重慶、成都、武漢、合肥、義烏、大連等，目前每大箱（40呎櫃）運價約10,500美元，預計6月1日會跟著海運運費調升運價。

今年第1季中歐班列開行3398列，發送貨物32.2萬箱（20呎櫃），較去年同期增長75％和84％，開行數量創下單季歷史新高。自去年5月以來，中歐班列已連續11個月單月開行千列以上，開行規模保持穩定增長。

(工商 )