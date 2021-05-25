下大雨好有用！尖峰用電量少100萬瓩 14:052021/05/25 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 24日部分地區降下大雨，讓25日的平均溫度降低，連帶用電量也比平日上升速度慢。根據台電供電即時資料顯示，25日下午1點30分的尖峰用電只有3672萬瓩，比起前一天的同時間的3770萬瓩下降許多，供電壓力有減輕的趨勢。 根據台電預估，25日預估最高用電3,740.0萬瓩，最大供電能力有4,041.3萬瓩，備轉容量率8.06%，亮出供電吃緊，系統供電餘裕緊澀的黃燈，預估系統餘裕的備轉容量率301.3萬瓩，預估最高用電時段出現在下午1點到4點之間。 一週停電2次 蘇貞昌：難接受命台電提改善方案 1周2停電 朝野立委轟官員下台 (工商 ) #系統 #萬瓩 #台電 #供電 #用電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 517停電 比照513事故研擬補償 00:302021/05/18 財經 一周2停電 藍揪出台電官網「有鬼」：蔡政府信用破產、王美花下台 10:092021/05/18 政治 全台一周停電2次 綠委：台電的理由不是理由 11:112021/05/18 政治 一周停電2次 蘇貞昌下令王美花一周內提台電改善方案 10:102021/05/18 政治 一周停電2次蔡英文急道歉 網酸爆：稿子可重複用好幾次 08:032021/05/18 政治 《經濟》一周內停電2次 台電：比照513、研擬補償方案 10:352021/05/18 財經 全台供電吃緊 台電不到早上9點已亮黃燈 10:412021/05/18 財經 大學生防疫穿著鞋用腳按電梯 遭怒轟：這人沒救了 12:012021/05/18 社會 興達再傳警訊 04:102021/05/18 時論廣場 興達電廠又限電 蔡英文要求徹查原因 06:262021/05/18 財經 【新聞多益】用電大戰！電動車常看到的E.V.是哪兩個英文字 07:252021/05/18 生活 財經熱門新聞 超爽！花39元買零食中大獎 小七誕生千萬富翁 - 財經 快來對獎！3-4月統一發票千萬獎號59518250 - 財經 本土確診人數連日破百… 機車買氣崩 大廠停工一周 - 財經要聞 - 工商時報 兩岸紅會或可代打 拐彎突破藩籬 - 產業財經 - 旺報 1分鐘讀財經》好慘！台股124檔殺破去年319股災低點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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