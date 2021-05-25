台灣「中華福音神學院」前專任助理教授郭怡君，因與非基督徒結婚，先遭校方調離教職後來解僱，郭女提告，台灣高等法院維持一審判決，認定校方侵害婚姻自由，判決僱傭關係存在，校方須按月給付6萬多元薪資直到郭女復職。可上訴。

郭女提告主張，她從2018年9月1日起受僱擔任華神學院系統神學專任助理教授，2019年1月校方知悉她與非信仰基督教的陳姓男子結婚後，撤換伊專任助理教授之職務，將她調職為助理研究員兼任期刊主編。

郭女說，華神學院校教評會以她「未符合全職牧會3年以上之要求」且「因個人行爲與教師團溝通不良，認知出現歧義」等非法定或約定不續聘事由，決議不予續聘，她請求確認僱傭關係存在、調職處分無效、復職前按月給付薪水6萬325元。

一審台北地方法院判准郭女的全部請求，校方提上訴，二審高院認為結婚自由包含「是否結婚」暨「與何人結婚」之自由，雇主不得因員工之婚姻因素而予以差別待遇，校方以郭女與基督徒結婚為由的調職處分無效。

高院表示，郭女與非基督徒結婚之婚姻自由受憲法保障，校方亦未舉證證明郭女結婚有損其教學績效、學術研究等，難認郭女「違反勞動契約或工作規則，情節重大」，判決校方與郭女的僱傭關係存在。

(中時 )