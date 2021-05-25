COVID-19疫情延燒，金融圈染疫續擴張，彰化銀行今日表示，24日獲悉南港科學園區分行一名員工確診，該行即刻啟動應變措施，與該確診者同單位員工實施居家上班與自主健康管理，並完成分行全面消毒，以維持營運不中斷。

彰銀表示，該名員工於24日確診，目前尚無明顯症狀，分行匡列密切接觸之同仁自24日即居家上班。該名員工自5月17日至21日期間有請3天防疫照顧假未出勤上班。

另，南港科學園區分行23日知悉其家屬確診後，當日晚間即完成全面環境清潔與消毒，24日接獲員工確診消息後再次進行全面環境清潔與消毒，並於25日調派備援人力進駐，營運不受影響。並請同單位員工陸續進行篩檢，相關費用由銀行負擔，以守護客戶及同仁的安全與健康。

彰銀為加強防疫及維持營運不中斷，目前已實施分流上班、異地、異層備援辦公。銀行除持續關心同仁健康狀況外，並已配發員工防護面罩及加裝透明隔板，守護客戶及同仁的安全與健康，籲請客戶配合進入各營業場所佩戴口罩、酒精消毒手部、保持社交距離、配合人流管制及實聯制，共同營造安心的活動空間。

(中時 )