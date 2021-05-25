國內疫情仍相當嚴峻，牽連百工百業。台灣區綜合營造業同業公會呼籲，政府正視嚴峻的疫情已對營造業造成嚴重衝擊，希望政府有關單位儘快研擬相關對策，期使營造產業除了配合全民防疫，也能度過經營難關，。

台灣區綜合營造業同業公會理事長江啟靖召集台灣區綜合營造業同業公會高雄一處處長郭崇哲，以及部分常務理監事及各大營造廠商負責人舉行視訊會議，針對新冠肺炎疫情確診案例遽增對在建工程的影響進行檢討。

參與視訊會議的人員一致表示，在全國進入第三級警戒後，由於營造廠商工作人員、工人或其家屬、或材料供應商、或監造(工程顧問公司)、或業主(中央、縣市政府等主辦機關)等相關人員或居家自主管理、或居家檢疫、甚至確診，不僅分流上班情形與居家上班極為普遍，整體行政效率低落。

然而，營造業的特性都是必須「現場」檢驗查核，因而導致工期延宕及例行會勘、請款受阻等，嚴重影響廠商正常履約，特別是在建工程的合約，均有逾期完工的罰款規定。

行政院公共工程委員會及各工程主辦機關對於工程承攬廠商目前遭遇的經營困境應予高度重視，要避免營造業因為防疫期間政府相關部門的「不作為」，未來將合約的風險都甩鍋給營造廠商承受，實在應儘快訂定疫情期間的各種停工標準與補償措施，期使承攬工程廠商得以度過經營難關。

江啟靖指出，營造業的特性與其他服務業不同，協力廠商與各類工種的流動性非常的大，今天去A公司的A工地或B工地出工，或許明天去C公司的D工地或E工地出工，這樣的流動性再加上藍領階級喜歡下工後在「特定場所」聚集放鬆，一旦有人確診染疫、將造成任何廠商、任何工地的感染風險(已有案例)。

因此， 營造業除了在職災上屬於高風險的行業，在疫情之下也是屬於高風險行業，江啟靖促請所有承攬工程的廠商，在疫情肆虐期間，公司工作人員或工人染疫及上班情形、材料供應商能否正常供應材料及主辦機關是否能正常會勘(勘驗)、估驗及付款等，均應蒐集相關資料，俾於日後提供給相關機關，作為請求補償之依據。

尤其，在疫情三級之前，營造業就面臨了缺本國勞工、外勞也進不來、鋼料、砂石、水泥大漲、供應商延遲交貨甚至缺料等等情況，營造公會也數度就相關議題與公共工程委員會、營建署等單位要求正視與解決。

如今疫情三級，衍生出來的問題更嚴重，人機料的短缺，因為中央防疫政策導致各類下游廠商、材料供應商甚至公務人員的出勤不足或是不作為，營造業者的履約風險實在越來越大。

江啟靖理事長不諱言說，營造業是政府的「代工廠商」，企業主才是政府，因為疫情關係，政府應該要有所作為、要有所承擔，要及早規劃給予指引，如果一昧讓營造業去承受目前所有的風險，營造業不排除全台立即停工來請政府重視並討一個公道。

除此之外，營造公會也發函給所有會員，請會員務必執行中央流行疫情指揮中心所頒布的防疫措施，另外也廣納與會理事與先進的意見，針對營造業人力流動的特殊性，提供營造業所屬工地的防疫與管理的指引，以減少不必要的損失。

台灣區綜合營造業同業公會高雄一處處長郭崇哲指出，依據公共工程營造工程督導會報為公共工程如期、如質完工，對於疫情關係，營造成本大漲，須協調各部會增加預算補貼，共體時艱。

台灣區綜合營造業同業公會高雄一處處長郭崇哲提到，政府機關目前採分工分流，會影響工程勘驗進度，進而影響工期。因工程進行，監造建築師需要政府承辦配合。如居家辦公，就不便外出，整個工程進度就延期，無法如期完工，屆時會面臨無法履約罰款問題。

(中時 )