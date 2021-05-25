新竹縣芎林國中體育班聽障生危宇澤，勇敢追逐田徑夢，在全國賽事中跑出好成績，2020年獲得「So Good少年楷模獎」，日前更榮獲2021總統教育獎。縣長楊文科肯定危宇澤不受身體限制，憑著過人勇氣和毅力，勇敢追夢，足堪成為青年學子學習的最佳楷模!

危宇澤出生第3天新生兒篩檢時發現有聽損，就學時發音不標準，也聽不懂別人說的話，充滿挫折感，一度很不愛上學。小學四年級時，老師推薦他加入田徑隊，經教練指導於賽跑中一戰成名，這個轉捩點使他克服聽障，開啟人生另一扇窗。

危宇澤在2019年城市盃拿下混合運動金牌，2020年春季賽100公尺跑出11秒99創最佳奪金，接著在新竹縣中小運國小男100公尺，打破高懸26年的大會紀錄。

很多人問危宇澤如何克服聽不清楚的槍聲？他表示，除了鍛鍊體能，還練「聽能」，必須要用「心」聽，把「槍聲的形狀記在腦中」，把聽力的難題變成自己的武器，要用比別人更專注的方式跑出自我！

「找出自己的跑道，不怕旁人的話語，直直的往前跑！」是危宇澤的座右銘，激勵他跨越聽障，抱持永不放棄的精神，勇敢追夢。

田徑場上得到的成就感，讓他敢於和同學互動，發音愈來愈清楚，個性也變得更開朗，去年榮獲「So Good少年楷模獎」，日前更獲頒總統教育獎。

危宇澤表示，在田徑賽事獲獎，課業突飛猛進，都要感謝老師、教練及最辛苦的爸媽對他用心的栽培，希望未來可以成為田徑教練，指導聽損的學生突破自我，更期盼自己將來也能成為奧運選手，為國爭光！

(中時 )