柯姓男通緝辯稱不知道出門要戴口罩。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

一名男子24日未戴口罩上街，在楠梓區高楠公路與德民路口碰到警察巡邏。警方看他沒戴口罩，欲上前攔查。這名男子突然快步閃躲，警員見狀也箭步上前攔停。經盤查，發現這名男子竟然是42歲柯姓通緝犯。

高雄市楠梓警分局翠屏派出所員警林子敬、蘇峰儀於5月24日上午10時許巡邏時，盤查一名未戴口罩的男子，經查，他是台中地院所發布之過失致死通緝犯，隨即上銬逮捕。

柯男則辯稱，不知自己因案遭通緝，也不知現在出門要戴口罩等等。警員聽聞後，隨即提供1個全新口罩，並喝斥柯嫌立即戴上口罩。全案依過失致死通緝移送台中地方法院歸案，再依《傳染病防治法》開立舉發通知單，並將相關資料將移送衛生局裁罰3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

楠梓警方再次呼籲，疫情嚴峻之際，全民應齊心抗疫，配合政府各項防疫措施，切勿心存僥倖，成為防疫破口，該警分局將持續加強防疫稽查、告發作為，嚴防疫情擴散。

(中時 )