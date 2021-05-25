竹東河濱公園是新竹縣重要運動休閒場所，櫻花盛開時也是遊客賞櫻景點，園內公廁不足且常遭破壞，縣府計畫新建5座性別友善廁所，因國內原物料漲價，預算經費只能蓋1座公廁，讓鎮公所傻眼，環保局長朱振群坦承經費已不可能蓋5座，已請設計師重新規畫！

鎮公所祕書陶更生說，竹東河濱公園有8座公廁，除了3座流動式廁所外，景觀廁所和一般廁所常被破壞，甚至還未正式啟用，便池馬桶就被人用「大龍砲」炸開，目前還有1座景觀廁所由環保局修繕中。

竹東河濱公園面積有150公頃，地方上不斷反應公廁不足，縣府環保局去年編列153萬經費，預計興建5座包含身障及親子的性別友善廁所，平均1座造價30多萬元，沒想到國內原物料不斷上漲已達3成，已不可能蓋5座公廁。

竹東鎮長張順朋說，日前會勘公廁新建地點時，了解建築師設計的性別友善廁所，樣式好也很貼近人性，因原物料上漲的關係，環保局的經費只能蓋1座公廁，5變1落差實在太大。

環保局長朱振群說，竹東河濱公園損壞的公廁會儘快完成修繕，目前園內現有公廁只有1座是埋管供水，其他都是水車載水洗潔，規畫新建的公廁採用埋設管線供水，挖路和復舊要花很多經費，若用水車供水會減低不少成本。

朱振群說，他希望用報廢貨櫃來改成公廁，「貨櫃公廁」設計的好會很有特色，移動也很方便，沒想到20尺貨櫃售價不僅飆漲，還嚴重缺貨！

「公廁使用方便才是重點！」朱振群指原物料上漲，現有經費的確不可能蓋5座公廁，但也不會只蓋1座，已請建築師重新設計。

(中時 )