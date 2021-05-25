疫情升溫，基隆市防疫旅館已用近半，市長林右昌表示，目前有旅宿業者正進行申請作業，將持續擴充整備，依現況來說量能足夠，他提醒，入住防疫旅館舒民能申請補助，每人每晚500元，上限7000元，此外，也呼籲民眾減少跨縣市移動。

林右昌今早在線上記者會中對外說明，基隆防疫旅館現在有75間房，已使用47間，另外有14間房目前正由旅宿業者進行申請，未來總計提供89間給民眾使用，他也進一步指出，市民若有入住基隆市防疫旅館，離開前一定要記得留下相關資料，能向市府申請補助。

林右昌說，凡是入住者，每人每晚補助500元，上限7000元，申請者只要檢附4項文件，分別是居家檢疫或居家隔離通知書影本、基隆市戶籍本影本及身分證影本、入住基隆市旅館發票影本或收據影本、金融機構存摺封面影本，可以透過防疫旅館申請，或前往市府觀銷處辦理，補助時間自5月22日起至8月21日止，未來也會視疫情延長期限。

不僅如此，市政府也宣布，防疫旅館第一線防疫工作人員，以本市旅館平均薪資3萬元計算，將發給每人每月3000元防疫津貼，補貼對象包括，房務部門主管、櫃台接待人員、房務人員及防疫清潔人員。

此外，林右昌提及，國內疫情進入社區流行階段，其中台北市、新北市、彰化縣、桃園縣等地，皆屬高風險區，無論是政府、民間或個人企業，都要提高防疫管制，並注意跨區移動，他認為，北北基桃是屬於整個大台北首都圈，也是共同的生活圈，具有移動擴散的風險，因此，再次提醒所有市民，沒有必要的話，一定要避免前往其他縣市或群聚。

(中時 )