台灣本土疫情今年自5月11日起，2周確診人數迅速累積達3656人，且14日開始，死亡人數累積17人，其中有慢性病者有14例、無慢性病2例、不詳1例。加上今天新增的6死，短短15天以來就有23人死亡。

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增283例COVID-19確定病例，分別為281例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案261例，總計544例。確診個案中新增6例死亡。

指揮中心說明，新增6例死亡個案中，案1341為70多歲男性，有高血壓、糖尿病等慢性病史，5月8日出現咳嗽、發燒、有痰、全身痠痛等症狀，11日就醫並住院，15日確診，20日死亡。案2558為60多歲男性，有萬華區活動史，5月15日出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、肌肉痠痛等症狀，20日確診並收治住院，21日死亡。案2719為90多歲男性，有糖尿病、癌症等慢性病史，5月14日出現發燒症狀，17日就醫並住院，20日確診，同日死亡。案3031為60多歲男性，有高血壓、糖尿病等慢性病史，5月15日出現發燒、咳嗽、呼吸困難、喉嚨痛等症狀，20日就醫並住院，21日確診，23日死亡。案3242為60多歲女性，有糖尿病、高血壓、心血管疾病等慢性病史，5月20日有肌肉痠痛、咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，22日確診後至防疫旅館隔離，24日死亡。案4648為70多歲男性，有糖尿病、高血壓等慢性病史，5月22日出現發燒、呼吸困難、肺炎等症狀，同日就醫並住院，23日死亡，24日確診。

(中時 )