饒慶鈴直播時宣布，台東縣25日有2人確診，其中1名案5468，另名案5469。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

饒慶鈴直播時宣布，台東縣25日有2人確診，其中1名案5468，另名案5469。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

中央流行疫情指揮中心今宣布，本土病例新增542例（含校正回歸261例），其中唯一零確診的台東縣確定破功，今天新增2人染疫，宣告全台淪陷！目前只剩下外島澎湖、金門、馬祖沒有出現本土確診個案。

據了解，台東縣環保局25日11點已前往某醫院緊急消毒，台東縣政府將於今天下午3點首度召開線上記者會，說明最新疫情和防疫作為。

台東縣長饒慶鈴24日晚間在臉書貼文「無論我們再怎麼防堵，台東的0確診還是很可能守不住」，引發民眾臆測台東零確診已破功，果然今天就宣布2確診個案。

饒慶鈴直播時宣布，台東縣今天有兩位鄉親確診，其中1名案5468，為居住在金峰鄉之男性，15日在台東縣太麻里鄉林家小館，與北部案3419參加同場喜宴，於24日確診，匡列5名接觸者。

而另1名案5469為北部工作者、家住成功鎮之女性，曾於22日搭乘太魯閣432車次，亦於24日確診，匡列2名接觸者。

(中時 )