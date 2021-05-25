高鐵再減班，宣布自5月27日（四）至6月10日（四）實施第二階段短期班表，由第一階段每週845班次再調至每週556班次，不僅只停台中的直達車沒了，最空閒時每小時僅剩1班「站站停」，各車站營業時間將提早至晚間23：30收班，高鐵公司將持續觀察疫情變化，配合政府最新防疫政策進行滾動式檢討。

台灣高鐵公司表示，受到疫情急遽變化影響，民眾紛紛響應政府呼籲，取消各項非必要行程，各公司行號亦啟動在家上班機制，減少人員流動。惟台灣高鐵仍將忠實扮演骨幹運輸及交通動脈之重要角色，持續提供旅客基本的旅運服務。

二次減班後，每小時仍可維持至少南下、北上各二班次列車的旅運服務，分別為一班停靠南港-台北-板橋-台中-台南-左營之直達班次列車以及一班停靠沿途各站之列車。此外，高鐵公司亦特別於晨間通勤及各尖峰時段保留更多車次，以加強服務必要外出之旅客需求。

因應第二階段短期班表（5／27~6／10）實施期間取消部分車次，高鐵公司將針對購買遭取消車次車票且有留下聯絡方式之旅客，主動透過電子郵件或簡訊發布通知，並將依旅客需求協助辦理退票或改訂其他車次。若旅客未及於乘車前改訂其他車次，站務人員將於現場協助退換票或改搭當日最近車次繼續行程。

台灣高鐵公司表示，各縣市實施三級警戒期間，凡旅客購票後已領取實體車票（含便利商店紙票）者，乘車日於三級警戒期間內，不限搭乘區間，因故不及於期限內辦理退票，均可自票面乘車日起一年內，持實體車票至高鐵各車站窗口辦理退票，免收手續費；此外，旅客購買去回程車票，其中單程乘車日期如非三級警戒期間內，仍可同時攜帶去、回程車票，至車站窗口辦理退票，高鐵公司將一併免收去回程退票手續費。

台灣高鐵自5月19日起，率先採用政府「簡訊實聯制」，車站售票櫃檯、自動售票機、服務台及閘門皆張貼QR Code，敬請旅客進站乘車前及出站後，掃描 QR Code完成實聯制登記。此外，車站內付費候車區及車廂內均禁止飲食，旅客若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲／食用完畢後，儘速佩戴口罩。

高鐵公司呼籲旅客切實遵守防疫措施，自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫；連續量測2次額溫達37.5℃之旅客，除將勸導返家休息或就醫外，並將依傳染病防治法規定拒絕運送。高鐵各車站及列車已加強清潔消毒頻率，敬請旅客安心搭乘。

(中時 )