彰化員林秀妃養生館感染再擴大，今天下午新竹市長林智堅證實新竹1名50歲男子，21日曾到秀妃消費，昨天採檢今確診，目前已匡列4人隔離，但明明15日就三級警戒八大行業停業，卻能在21日消費確診令人不解，轄區警方表示每日都有派員查察，但這下臉被打腫，明顯有疏失。

彰化秀妃養生會館爆出員工確診，縣府積極查察匡列相關接觸者，掌握帳本40多名接觸者，現在又爆出新竹男子21日消費，店家偷偷營業的證據就擺在眼前，有民眾質疑，偷營業轄區警方是否都有掌握，還是知情不報，但有也民眾說，警方很辛苦不可能24小時盯著，可惡的店家才對。

彰化縣議員曹嘉豪就表示，15日3級警戒就宣布八大行業停業，但這種惡質店家依然偷偷營業，強烈譴責這種行為，而警方、醫護替人民守在第一線，加上這陣子值勤時時暴露在危險下，加上這麼多有心搗亂秩序的民眾，在督導查察上確實難免有疏失。

曹嘉豪說，這種養生會館多半在半夜偷偷營業，但警方人力有限，業務繁重，希望民眾能主動舉報，一發現有非法情事，就立即通報警方前往取締，非常時期希望大家能夠主動協助警方，別讓疫情持續擴散，共同防堵疫情擴散；而警方督導不周也將請相關單位嚴查。

而秀妃養生會館現在也傳出有分店，如果２家分店有互調支援，恐怕疫情擴散程度比想像中還要大，加上養生會館客人隱私問題疫調困難，病毒究竟來自員工、客人還是其他接觸者，目前縣府衛生局積極調查中。

(中時 )