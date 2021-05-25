兒童台出身的女星楊晨熙（果凍姐姐），現轉戰綜藝，也積極經營副業，近日她罕見曬出穿比基尼的全身辣照，超兇上圍包不住，讓網友都驚呼「好大好美」。

因為疫情無法出門，楊晨熙為了宣傳新泳裝，只好在房間拍攝，只見穿上藍色比基尼的她，側腰大挖空，火辣剪裁讓她好身材全都露，快包不住渾圓美胸，下身開高衩設計，讓神秘地帶若隱若現，雪白長腿更是一覽無遺。

火辣美照曝光後，引來網友熱議，「好大好美」、「好難得可以看到妳穿這樣」，女星成語蕎也現身留言「噴鼻血」。楊晨熙在愚人節當天，突然宣布和交往近9年的男星大飛（吳志慶）分手。

她在2018年點頭答應男方求婚，不過遲遲未結婚，讓外界都好奇兩人的婚期，不過卻突然分手，楊晨熙事後在節目透露之所以決定和大飛分開，主要還是因為雙方對未來共識不同，許多想法沒辦法契合在一起，所以先給彼此一個好好思考的空間，如果未來發現對方還是最適合自己，也不排除復合的可能。

其實，楊晨熙除了積極上節目錄影，還投資餐酒館和居酒屋，當起老闆娘，因此外界有聲浪指她遲遲不結婚，是嫌棄大飛不夠有錢，對此，她也發文替前男友大飛抱不平，「他跟我不一樣，他是用才華在賺錢，年收入完全不低於我，在一起的時候，也沒讓我煩惱過錢，拜託不要自己沒能力，就以為別人跟你一樣沒錢！說別人沒錢，你才全家都沒錢！」

(中時新聞網)