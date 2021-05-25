WNBA太陽隊總教練柯勒米勒遭到1萬美元重罰。（美聯社資料照）

WNBA在25日下令對康乃狄克太陽總教練柯特米勒(Curt Miller)祭出重懲，他無意中得罪了拉斯維加斯王牌隊的中鋒莉茲凱比吉(Liz Cambage)。在太陽與王牌的比賽中，柯特米勒向裁判抱怨的時候不巧被莉茲凱比吉聽到一句話：「拜託，她有300磅重耶！」莉茲凱比吉勃然大怒，此事炸開之後，聯盟施予柯特米勒「禁賽1場、罰款1萬美元（約台幣28萬）」的懲處。

莉茲凱比吉在網路上說：「我體重235磅（約106公斤）。我很自豪我是個大尺寸的婊子，但我絕對、絕對不允許任何男人小看我，特別是一個矮小的白男人！」她身高203公分，是2011年選秀榜眼，最厲害的一季有場均23分、9.7籃板、59%投籃命中率。

在男籃NBA嘲笑球員的體重不會怎麼樣，像是巴克利(Charles Barkley)、歐尼爾(Shaquille O'Neal)球員時期就是有名的胖哥，直到今天也常拿體重來開玩笑。然而這裡是女籃，柯特米勒不僅是球隊教練，還是球隊的總管，卻如此不尊重女性同仁的自尊。

柯特米勒公開道歉：「我對莉茲凱比吉的身高體重做出了不適當且惡意的評論，我深切地感到後悔並誠摯向莉茲以及王牌球團道歉。身為領導者必須注意言詞，我在這個女性發光發熱的聯盟工作31年，不該犯下這種錯誤。」

莉茲凱比吉強調這跟球員之間互罵的垃圾話不同，一個敵隊的總教練在球場上說那種話等於是人身攻擊。WNBA球員的平均身高175公分，平均體重170磅（約77公斤）。

(中時新聞網)