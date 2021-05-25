國家通訊傳播委員會(NCC)公布2021年第一季有線寬頻用戶數據，截至第一季底為止全台有線寬頻使用戶數約600萬戶，相較去年同期成長3％，其中有線電視寬頻用戶數成長動能強勁，中嘉2021年第一季寬頻用戶數較去年同期增長12％，亮眼成績遠超過市場表現；1G寬頻用戶數更較去年同期成長6倍，拉升每用戶平均收入(ARPU)繳出漂亮成績單。

據NCC統計，有線電視全國總訂戶數逐年呈現下降趨勢，但隨著OTT等多元收視的興起，家戶影音娛樂需求持續增加。中嘉表示，看準市場趨勢，近年聚焦寬頻服務與影音娛樂推展，以消費者需求為首要考量，持續大手筆投資網路建設、提升服務品質及產品多樣化。

中嘉行銷發言人顧景琪表示，在頻寬越來越高速、應用越來越多元的趨勢下，中嘉持續聚焦寬頻發展和用戶需求，有線電視市場雖然看似衰退，但消費者的需求不但沒有消失反而增加，看到中嘉用戶OTT多元收視的消費行為填補了CATV的用量，在這個區塊也不斷創造強勁的成長。

(中時 )