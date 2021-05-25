根據TrendForce LED全球供應鏈資料庫報告顯示，2021年第二季整體照明用LED產品價格將上漲0.3~2.3%，主要是LED照明市場需求面自第一季起全面復甦，至第二季維持高檔，加上疫情導致上游端LED晶片結構性缺貨未解，終端照明產品廠商為避免陷入去年的缺貨情況因而加大備貨力道，並預估將帶動全年照明用LED產值達67.09億美元，年成長率為3.43%。

TrendForce進一步指出，受惠於人因照明、智慧照明、植物照明和特殊照明（如核電站照明、製藥、金屬加工業照明）需求快速增長，主要照明級LED封裝大廠包含三星LED（Samsung LED）、艾邁斯半導體與歐司朗（ams / OSRAM）、CREE LED、Lumileds、首爾半導體（Seoul Semiconductor）、木林森（MLS）、天電（Lightning）等，自第一季起營收皆大幅成長，預期成長動能將延續至第二季。

此波LED封裝產品的調漲類別，包含居家及商用等室內中、小功率照明用LED產品（1瓦以下，不含1瓦），如2835LED、3030LED和5630LED，季漲0.3~2.3%，以及戶外及工業用等室外大功率照明用LED產品（1瓦以上），如陶瓷基板LED、7070LED，季漲1.3~1.8%。

TrendForce表示，從供應鏈來看此波漲價態勢，因去年疫情衝擊致晶片與相關金屬原物料上漲，部分照明用LED廠面臨上游漲價的壓力，調漲既往銷售價格過低的照明用LED產品，以維持獲利根本。整體而言，儘管存在上游原材料漲價等壓力，照明用LED廠積極提升產品性能，包括光效值和顏色飽和度等，陸續推出符合疫後市場新需求的相關產品，以鞏固自家市占與競爭力，如OSRAM與 Lumileds 推出建築氛圍營造的照明 LED產品，及CREE LED適用於室內種植和植物工廠的產品等。

(時報資訊)