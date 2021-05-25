蘋果周一公布2021年全球開發者大會（WWDC21）的活動時間表，其中包括名為Pavilions的全新活動。另有消息指出，新版MacBook Pro筆電也將在大會上亮相。

蘋果此前已經宣布今年的WWDC將於6月7日至11日舉行，且受到新冠炎疫情影響，今年仍完全以線上方式進行。

蘋果周一發布WWDC大會一周的活動流程，其中包括以純線上方式進行大會主題演講、4小時之後進行Platforms State of the Union直播，以及將首度推出名為Pavilions的新活動，透過Apple Developer應用程式提供量身訂製的WWDC體驗。

蘋果的開發者大會每年都會在Keynote發表當年度晚些時候要釋出的軟體更新，今年料將發表iOS 15、iPad OS 15、macOS 12和watchOS 8。

除了新軟體之外，知名的蘋果爆料者Jon Prosser周一推文表示，蘋果也將在今年的開發者大會上發布新款MacBook Pro。他在推特上表示：我可以確定MacBook Pro即將現身。

Prosser並未提供任何其他與新款MacBook Pro有關的細節，不過之前彭博社曾報導，新版MacBook Pro最快可能在今年夏天登場。

據報導，蘋果正在開發14寸和16寸兩款MacBook Pro筆電，而這兩款筆電都將提供兩種處理器的選擇。這兩種處理器都具備8個高性能核心和兩個高能源效率核心。

根據天風證券分析師郭明錤的說法，新款MacBook Pro機型可能在今年下半年投產。

(時報資訊)