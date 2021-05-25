由於疫情嚴峻，衝擊台灣高鐵(2633)旅運，今天宣布自5月27日至6月10日實施第二階段短期班表，由第一階段每周845班次再調至每周556班次，且第二階段短期班表實施期間，各車站營業時間將提早至晚間23:30收班。

台灣高鐵表示，即日起至6月8日止各車次實施全車對號座，將持續觀察疫情變化，配合政府最新防疫政策進行滾動式檢討，至遲於6月初公告6月9日以後（含端午疏運期間）相關營運服務規劃。

台灣高鐵指出，受到疫情急遽變化影響，民眾紛紛響應政府呼籲，取消各項非必要行程，各公司行號亦啟動在家上班機制，減少人員流動。二次減班後，每小時仍可維持至少南下、北上各二班次列車的旅運服務，分別為一班停靠南港-台北-板橋-台中-台南-左營的直達班次列車以及一班停靠沿途各站列車。此外，高鐵亦特別於晨間通勤及各尖峰時段保留更多車次，以加強服務必要外出旅客需求。

(時報資訊)